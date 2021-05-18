Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu
Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar bu sezon hem lig hem kupada mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapadı. Beşiktaş tarihinde 3. kez bu başarıya ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanarak şampiyon olan Beşiktaş, sezonu çifte kupayla kapattı.
RAHAT GALİBİYET
Maça hızlı başlayan Kartal henüz karşılaşmanın 3.dakikasında Josef de Souza'yla 1-0 öne geçti. Kontrolü elinden hiç bırakmayan Kartal, 30. dakikada Rosier'le farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikadan sonra oyunun tüm hakimiyetini eline alan siyah-beyazlılar maçın son düdüğüyle birlikte kupada mutlu sona ulaştı.
3. KEZ "DUBLE" YAPTI
Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşamasının ardından bu sezon da aynı başarısını tekrarladı ve tarihinde 3. kez "duble" yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
Dakika 2: Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortası Boffin'den sekti De Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
Dakika 9: Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz çaprazdan ceza alanına girdi vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Dakika 29: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rosier ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı: 0-2
İKİNCİ YARI
Dakika 50: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta ceza alanına giren Ghezzal'ın şutunda savunmadan seken top kornere gitti.
Dakika 73: Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Podolski'nin pasında ceza alanında topla buluşan Gökdeniz müsait pozisyonda vurmak istedi savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.