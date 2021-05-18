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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu

Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar bu sezon hem lig hem kupada mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapadı. Beşiktaş tarihinde 3. kez bu başarıya ulaştı.

Spor 18.05.2021, 22:51
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanarak şampiyon olan Beşiktaş, sezonu çifte kupayla kapattı.

RAHAT GALİBİYET

Maça hızlı başlayan Kartal henüz karşılaşmanın 3.dakikasında Josef de Souza'yla 1-0 öne geçti. Kontrolü elinden hiç bırakmayan Kartal, 30. dakikada Rosier'le farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikadan sonra oyunun tüm hakimiyetini eline alan siyah-beyazlılar maçın son düdüğüyle birlikte kupada mutlu sona ulaştı.

3. KEZ "DUBLE" YAPTI

Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşamasının ardından bu sezon da aynı başarısını tekrarladı ve tarihinde 3. kez "duble" yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Dakika 2: Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortası Boffin'den sekti De Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

Dakika 9: Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz çaprazdan ceza alanına girdi vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dakika 29: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rosier ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı: 0-2

İKİNCİ YARI

Dakika 50: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta ceza alanına giren Ghezzal'ın şutunda savunmadan seken top kornere gitti.

Dakika 73: Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Podolski'nin pasında ceza alanında topla buluşan Gökdeniz müsait pozisyonda vurmak istedi savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

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