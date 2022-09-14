Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 - Çankaya FK: 1
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. turunda Eskişehirspor, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Çankaya FK’yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. turunda Eskişehirspor, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Çankaya FK’yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Y. Emre Çakar xx, Gökhan Özkan xx, Serkan Öksüz xx, Ali Tunçer xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Muhammet Yahya Akbulut xx (Sezgin Çolpan dk. 90 ?), Arda Okumuş x, Kaan Gaman xx, Onur Arı xxx (Bedirhan Alçay dk. 75 xxx), Tolga Yakut xx (Eren Altıntaş dk. 46 xx), Onurhan Uyanık x (Yunus Emre Alagöz dk. 46 xx), Metehan Toprak (Cihangir Çağlıyan dk. 72 xxx), Eray Ertorun xx, Bartu Göçmen xx, Hasan Alp Altınoluk xxx (Selman Çiftkanatlı dk. 120+2 x)
Çankaya FK: Hüseyin Genç xx, Mikail Koçak xx, Osman Keçelioğlu x, Malik Karaahmet xx (Aykut Çift dk. 81 x), Serhat Mutlu xx, Talha Özcan x, Mücahit Eraydın xx (Berkay Anıl Demir dk. 46 xx), Enis Durak xx (Günay Sağır dk. 81 x), Abdurrahman Kuyucu xxx, Mertcan Aşcı xx (Adnan Emir Koldere dk. 105 x), Can Demir Aktav xx
Goller: Malik Karaahmet (dk. 1) (Çankaya FK), Onur Arı (dk. 70), Hasan Alp Alınoluk (dk. 112) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Bartu Göçmen, Hasan Alp Altınoluk, Onur Arı, Muhammet Yahya Akbulut, Eray Torun, Bedirhan Akçay, Efehan Kaptan (Eskişehirspor), Osman Keçlioğlu Berkay Anıl Mutlu, Serhat Mutlu (Çankaya FK.)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0