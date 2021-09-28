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Ziraat Türkiye Kupası: Elazığspor: 0 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk eden Elazığspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Spor 28.09.2021, 15:18
Ziraat Türkiye Kupası: Elazığspor: 0 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk eden Elazığspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Elazığspor, sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu. Doğukent Stadı’nda oynanan ve Mardin Bölgesi hakemi Yunus Dursun’un düdük çaldığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 48. dakikada sağ kanattan ani gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Halil Çelik düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tura yükselirken, Elazığspor ise kupa serüvenine 2. turda veda etti.

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