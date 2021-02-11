Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor’u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor’u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
34. dakikada Uğur’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin topu rahat bir şekilde kontrol etti.
36. dakikada Max’ın ceza sahasının 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta Samba’nın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Osman Gökan Bilir xxx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Samsa xx, Robin xx, Ahmet xx, Cofie xx, Kerem xx, Fayçal xx, Max xx, Erdoğan xx, Yatabare xx
Yedekler: Samassa, Muammer, Alaaddin, Felix, Boyd, Ninga, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
FTA Antalyaspor: Boffin xx, Pereira xx, Eren xx, Doğukan xx, Nuri xx, Orgill xx, Fedor xx, Ribeiro xx, Silva xx, Gökdeniz xx, Bünyamin xx
Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Podolski, Serdar, Drole, İmeri, Hakan, Ali
Teknik Direktör: Ersun YanalSarı kart: Kerem (Sivasspor)