Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 - Turgutluspor: 2 (Maç sonucu)
Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında, Turgutluspor’a 2-1 yenildi.
Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında, Turgutluspor’a 2-1 yenildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Sagal’ın ortasında topla buluşan Sacko, topu ağlara gönderdi. 1-1
55. dakikada Özer’in pasında ceza sahası sol çaprazından Sagal’ın şutunda kaleci Can topu kornere çeldi.
68. dakikada Samet Günhan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sinan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
75. dakikada ceza sahası içinde Sagal’ın pasıyla buluşan Varela, çok net bir fırsatta topu dışarı gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Kemal Elmas xx, Anıl Usta xx, Demokrat Özgür Güneş xx
Denizlispor: Cenk xx, Muhammet Özkal x, Bakalorz xx, Murawski x, Sacko xxx, Mesanovic xx, Zakarya xx, Varela xx, Özer xxx, Alihan x (Sagal dk. 45 xx), Leismann xx
Yedekler: Hüseyin, Abdulkadir, Lopes, Oğuz, Recep, Burak, Mert, Emirhan, Muhammed Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Turgutluspor: Can xx, Sinan xx, Samed Kılıç xx, Muhammet Beşir xxx (Mehmet dk. 72 x), Mete xx, Emre Nasuh x (Mert Özyıldırım dk. 57 x), Muhammet Çoban xx, Ferhat xx (Marvin dk. 57 x), Emre Keskin xx, Muhammed Özdemir x (Samet Günhan dk. 64 x), Burak xx
Yedekler: Yunus, Osman, Okan
Teknik Direktör: İbrahim Cezayir
Goller: Sacko (dk. 52) (Denizlispor) Muhammet Beşir (dk. 8), Sinan (dk. 68) (Turgutluspor)Sarı kartlar: Bakalorz (Denizlispor), Muhammed Özdemir (Turgutluspor), Sinan (Turgutluspor)