Ziraat Türkiye Kupası: Çorum FK: 1 - Esenler Erokspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda sahasında Esenler Erokspor’u ağırlayan Çorum FK, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta rakibine penaltılarda 5-4 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda sahasında Esenler Erokspor’u ağırlayan Çorum FK, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta rakibine penaltılarda 5-4 mağlup oldu.
Stat: Şehir
Hakemler: Doğu Yılmaz xx, Ünal Doğru xx, Yakup Bulut xx
Çorum FK: Mahmut Eren x, Gürkan x, Atakan x, Mehmet x, Taha x, Metin Can x (Emirhan dk. 88 x), Mustafa Eren x, Berat Ali x (Metin Barutcu dk. 91 x), Berkay Can xx (Nurullah dk. 77 x), Mustafa Emre x, Atakan Cangöz x (Enes Nalbantoğlu dk. 31 xxx)
Esenler Erokspor: Bekir xx, Cenk xx, Batuhan xx, Enes xx, Zahit x (Serhat dk. 52 x), Muhammet Harun x (Yusuf Akyel dk. 72 x), Volkan xx, Yavuz xx, Mehmet xx, Fatih Emir xx, İdris xx
Goller: Enes (dk. 40) (Esenler Erok Spor), Berkay Can (dk. 52) (Çorum FK)
Sarı Kartlar: Mehmet, Fatih Emir ( Erokspor)
Penaltılar:
Atanlar: Taha, Mustafa Eren, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Batuhan, Hasan, Volkan, Serhat (Erokspor)
Kaçıranlar: Enes, Mustafa Emre (Çorum FK), Yusuf (Erokspor)