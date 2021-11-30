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Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor, sahasında Kırşehir Belediyespor’u ağırladı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma anlarında ev sahibi takım Batuhan Kör’ün attığı golle galibiyete uzandı ve bir üst tura adını yazdırdı.

Spor 30.11.2021, 17:56
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor, sahasında Kırşehir Belediyespor’u ağırladı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma anlarında ev sahibi takım Batuhan Kör’ün attığı golle galibiyete uzandı ve bir üst tura adını yazdırdı.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Kerem Şen, sağ çaprazdan ceza sahasına sarktı ve yerden sert vuruşu kalecide kaldı.

37. dakikada Ozan Karabacak, yaklaşık 30 metreden vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Tim Matavz, sol kanattan yapılan ortaya çok zayıf bir kafa vuruşu yaptı ve top auta gitti.

65. dakikada Elton Acolatse’nin pasına ceza sahası yayında tekte vuran Massimo Bruno, kaleciyi geçemedi.

70. dakikada Uğur Kaan Yıldız, sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top direğe çarparak auta gitti.

81. dakikada Onur Atasayar, Uğur Kaan Yıldız’ın pasında boş kaleyi topu yuvarladı. 1-1

93. dakikada Elton Acolatse, kaleci Bekir Demircan’dan kurtardığı topu kaleye yolladı. Kırşehir defansı topun ağlarla buluşmasını engelledi.

103. dakikada Elton Acolatse’nin pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 2-1

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xxx, Kurtuluş Aslan xxx, Anıl Küçükkaraca xxx

Bursaspor: Canberk Yurdakul x, Onur Atasayar xxx, Taha Altıkardeş xx, Nicolas Zalazar xxx, Uğur Kaan Yıldız xx, Reagy Ofosu x ( Elton Acolatse dk. 46 xxx), Kerem Şen x (Hasan Ayaroğlu dk. 46 x), Vefa Temel xxx (Luka Capan dk. 66 xxx), Massimo Bruno xx (Cristobal Jorquera dk. 66 xx), Tuğbey Akgün x (Eren Güler dk. 95 xx), Tim Matavz x (Batuhan Kör dk. 76 xxx)

Yedekler: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Kubilay Sönmez

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Kırşehir Belediyespor: Bekir Demircan xxx, Oğuz Özden xxx, Fatih Çıplak xxx, Mehmet Eksik xxx, Mert Ilıman xxx (Hakan Erçelik dk. 91 xx), Can Vural xxxx, Zihni Temelci xxx, Sırat Yeşilördek xxx, Savaş Yorulmaz xxx (Emre Pehlivan dk. 53 xx), Ozan Karabacak xxxx (Tugay Adamcıl dk. 72 xx), Serhan Yeşilördek xxx (Volkan Kılıç dk. 72 xx)

Yedekler: Ömer Kavurkacı, Ömer Faruk Taş, Erbay Eker, Mustafa Kibar Çiçek, Tarık Kurt

Teknik Direktör: Mehmet Hakkı Hocaoğlu

Goller: Ozan Karabacak (dk. 37) (Kırşehir Belediyespor), Onur Atasayar (dk. 81), Batuhan Kör (dk. 103) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Sırat Yeşilördek, Oğuz Özden, Can Vural (Kırşehir Belediyespor)

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