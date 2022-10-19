Ziraat Türkiye Kupası: Bucaspor 1928: 3 - Artvin Hopaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Artvin Hopaspor’u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan xx, Sinan Günaydın xx, Adem Mazlum xx

Bucaspor 1928: Alp Tutar xx, Mazlum Demir xx (Hasan Çelik dk. 46 x), Abdullah Balıkuv xx, Onur Özcan xx, Eycan Kaya xx, Saruhan Fındıkcı xx (Ege Okka dk. 61 x), Recep Gül xx, Cuma Menize xx, Furkan Çil xx (Emre Erdem dk. 82 ?), İlhan Depe xx, Tunç Murat Behram xx (Erhan Şentürk dk. 70 x)

Yedekler: Melih Ataş, Taşkın Çalış, Enes Alıç, Erhan Çelenk, Berke Bıyık, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Artvin Hopaspor: Yusuf Aklan xx, Berkay Özer x (Baran Topaloğlu dk. 46 x), Onur Alsu xx, Hüseyin Seylığlı xx, Kerim Acaralioğlu xx, Çayan Poshoroğlu xx, Barın Topaloğlu x (Muhammed Çoban dk. 46 x), Emircan Aytekin x (Arif Cılak dk. 46 x), Muhammet Emre Kalkan x (Fikret Topaloğlu dk. 16 xx), Ahmet Hakan Demirli xx, Eray Pazar x (Bilal Çebi dk. 70 x)

Yedekler: Abdulkerim Bostan, Burak Can Ustabaş

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Goller: Tunç Murat Behram (dk. 22 ve 39), İlhan Depe (dk. 45) (Bucaspor 1928)

Sarı kartlar: Barın Topaloğlu, Ahmet Hakan Demirli (Artvin Hopaspor), Saruhan Fındıkcı (Bucaspor 1928)