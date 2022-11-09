Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 2 - Tarsus İdman Yurdu : 1
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Boluspor evinde Tarsus İdman Yurdu’nu 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Boluspor evinde Tarsus İdman Yurdu’nu 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Maçtan Dakikalar
57. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Zahit Çınar’ın pasında Furkan Demir topu ağlara gönderdi. 1-0
63. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışına kadar süren Bregu’nun sert şutunda top ağlara gitti. 2-0
70. dakikada Arda Köksal’ın ceza sahası içinde elle oynadığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada Artun Akçakın’ın kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Kadir Beyaz xx, Zafer Gayretli xx
Boluspor: Selmani xx, Eray Ataseven xx (Landel dk. 88 ?), Bregu xxx (Arda Köksal dk. 66 xx), Zahit Çınar xx, Batuhan İşçiler xx, Yameogo xx, Ozan Paker xx (Furkan Demir dk. 46 xxx), Ercan Yazıcı xx, Burak Asan xx (Tugay Kaçar dk. 88 x), Melih Okutan xx (Erdem Can Polat dk. 72 xx), Posmac xx
Yedekler: Bartu Kulbilge, Ngandu, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx (Mert Can Salık dk. 68 xx), Muhammet Ömer Çakı xx (Gökhan Meral dk. 88 x), Cengiz Ötkün xx (Ferit Bay Gündüz dk. 68 xx), Fatih Somuncu xx, Yılmaz Can Taşkıran xx, Yusuf Talum xx (Mert Temizkan dk. 75 xx), Artun Akçakın xx, Alperen Pak xx, Ahmet Furkan Özcan xx, Volkan Altınsoy xx, Sefa Durmuş xx
Yedekler: Mert Can Salık, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu, Azad Filiz
Teknik Direktör: Serdar Bozkurt
Goller: Furkan Demir (dk. 57), Bregu (dk. 63) (Boluspor), Artun Akçakın (dk. 72) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kart: (Erdem Can Polat) (Boluspor)