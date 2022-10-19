Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 1 - Fethiyespor : 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Boluspor, kendi evinde Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Boluspor, kendi evinde Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Batuhan Gültek xx, Barış Çiçeksoyu xx, Orhan Timurtaş dx
Boluspor: Selmani xx, Batuhan İşçiler xx, Ercan Yazıcı xx, Posmac xx, Eray Ataseven xx, Arda Köksal xx (Tugay Kaçar dk. 85 ?), Mehmet Çınar xx, Burak Asan xx, Melih Okutan xx (Erdem Can Polat dk. 46 xx), Bregu xx (Ensar Bilir dk. 67 xx), Ozan Papaker xxx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Özkan, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Furkan Demir
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Fethiyespor: Murat Demir xx, Doğancan Kılıç xx, Şahan Akyüz xx, İlyas Yılmazer xx, Onur Taha Takır xx, Aykut Uluç xx (Hanifi Özkök dk. 62 xx), Halil Köçer xx, Berkin Taşkın xx (Burak Başkaya dk. 46 xx), Mustafa Apardı xx, Burak Özduman xx (Berk Günden dk. 85 ?), Cihan Kazan xx (Oğuzhan Bayram dk. 81 x)
Yedekler: Mustafa Erdem Uysal
Teknik Direktör: Mesut Toros
Gol: Ozan Papaker (dk. 59) (Boluspor)
Sarı kart: Eray Ataseven (Boluspor)