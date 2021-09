Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 - Formül Erbaaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmasında Formül Erbaaspor’u konuk eden TFF 3. Lig ekibi Belediye Derincespor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atladı.

Stat: Derince Belediye Sentetik Çim

Hakemler: Cansu Tiryaki xx, Harun Pekyürek xx, Berkay Salman xx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Bertuğ Başdemir xx (Kemal Kazan dk. 86 ?), Kadir Torbacı xx, Ufukcan Engin xx (Mesut Can Tunalı dk. 70 x), Mert Somay xxx (Uğurcan İkikardeş dk. 70 x), İlker Cihan xx, Ramazan Özkabak xxx (Melih İnan dk. 63 x), Tayfun Kırca xx, Berkay Çakır xx, Ahmet Hakan Demirli xx, Muhammet Fatih Yıldırım xx

Teknik Direktör: Murat Parlak

Formül Erbaaspor: Ahmet Gül xx, Berat Boz xx, Halil İbrahim Pekşen xx, Alperen Topçular xx, Yasin Hatipoğlu xxx (Mümin Uyar dk. 75 x), Alhan Kurtoğlu xx (Emirhan Çavuş dk. 66 x), Durmuş Can Efe Çakmak xx (Rıfat Can Aslan dk. 86 ?), Batuhan Kaya xx, Yahya Kemal Baki xx, Kadir Mert Örentepe xx, Olcay Meydan xx (Ali Can Özer dk. 66 x)

Teknik Direktör: Hasan Basri Kara

Goller: Mert Somay (dk. 22), Ramazan Özkabak (dk. 27) (Belediye Derincespor), Yasin Hatipoğlu (dk. 38) (Erbaaspor)

Sarı kartlar: Volkan Mert Korkmaz, Kadir Torbacı, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet hakan Demirli (Belediye Derincespor), Alperen Topçular (Erbaaspor)