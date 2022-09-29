Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 0 - Amasyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor ve Amasyaspor karşılaştı. 90 dakikası golsüz geçen maçta turu, uzatma dakikalarında kaydettiği 1 golle Amasyaspor atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor ve Amasyaspor karşılaştı. 90 dakikası golsüz geçen maçta turu, uzatma dakikalarında kaydettiği 1 golle Amasyaspor atladı.
Stat: Derince Belediyespor
Hakemler: Tayfun Sarı xx, Yusuf Doğan xx, Gökmen Çambel xx
Belediye Derincespor: İlker Günay xx, Berkay Çakır xx, Uğurcan İkikardeş xx (Tayfun Kırca dk. 74 x), Furkan Gedik xxx (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 90+3 ?), Hakan Can Çimen xx, Ümitcan Ekşi xx, Denizalp Özdemir xx (Uğurcan Bekçi dk. 90+3 ?), Tamer Aşık xx, Samet Kılıçkaya x (Hasan Bekil dk. 46 x), Osman Can Güleryüz xx (Tufan Deniz Gelen dk. 74 x), Fatih Cin xx
Yedekler: Furkan Yardım, Ali Burak Cebir
Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz
Amasyaspor: Onur Güney xx, İsmail Hacıhafızoğlu xx, Alparslan Devlet Yüce xx, Yahya Kemal Baki xx (Yusuf Emre Baran dk. 68 x), Kemal Aleçakır xx (Aşur Altunel dk. 91 ?), Semih Acar xx (Talha Reşat Bulut dk. 68 x), Bedirhan Kurt xx (Mehmet Can Göndüz dk. 46 xxx), Serkan Açıkalın xx (Abdul Kadir Dursun dk. 90 ?), Emircan Ataş xx (Enes Salih Çavdar dk. 78 x), Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu xx, Mustafa Can Karagöz xx
Yedekler: Melik Ejder Yücel
Teknik Direktör: Hasan Basri Kara
Gol: Mustafa Can Karagöz (dk.112) (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Hakan Can Çimen, Hasan Bekil, Berkay Çakır (Belediye Derincespor), Emircan Ataş, Yahya Kemal Baki, Kemal Aleçakır, Alparslan Devlet Yüce (Amasyaspor)