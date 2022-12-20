Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir: 3 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesinde Başakşehir, Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesinde Başakşehir, Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Deniz Türüç’ün soluna çekip savunmanın arkasına yaptığı ortada, kale önünde Serdar Gürler’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada kaleci Arda Özçimen’in ceza sahası içinde yaptığı hatada araya giren Serdar Gürler’e de çarpan top ağlara gitti. 2-0
35. dakikada Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Serdar Gürler, kontrolünü sağladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.
37. dakikada Başakşehir’in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Okaka, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan uzak köşeden ağlarla gönderdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Olguncan xx, Bora Özkara xx
Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ahmed Touba xx, Mahmut Tekdemir xx, Lucas Lima xx, Biglia xx (Nzaba dk. 40 x), Serdar Gürler xxx, Deniz Türüç xxx, Berkay Özcan xx, Mounir Chouiar xx, Okaka xxx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Aleksic, Azubuike, Batuhan Çelik, Keny, Partyk Szysz, Efe Koyuncu, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Göztepe: Arda Özçimen xx, Uğur Kaan xx, Mihojevic xx, Luckas Gottwalt xx, Emir Ortakaya xx, Mesut Emre Kesik xx, Tijanic xx, Tuğbey xx, Atanga xx, Kvasina xx, Ali Akman xx
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Yasin Öztekin, Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Emre Gedik, Tarık Çamdal, Yalçın Kayan, İzzet Furkan, Efe Saçıkara
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Goller: Serdar Gürler (dk. 21 ve 24), Okaka (dk. 37) (Başakşehir)