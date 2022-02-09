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Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 - Sivasspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 4-2 mağlup oldu ve elendi.

Spor 09.02.2022, 17:06
Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 - Sivasspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 4-2 mağlup oldu ve elendi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ani gelişen Sivaspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel önündeki boşluğu iyi değerlendirerek ceza alanı içine girdi. Gradel, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1

24. dakikada Lokman Gör’ün Kayode’ye yaptığı sert hareket sonrası hakem Volkan Bayarslan, Lokman’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

34. dakikada ceza sahası hemen dışından serbest vuruş kazanan Bandırmaspor’da topun başına geçen Levent Ayçiçek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+3 Sivasspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Gradel’in vuruşunda top defansa çaptı ve yön değiştirerek ağlarla buluştu. 1-2

54. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Levent Ayçiçek’in ortasında ceza sahası içinde Landel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

79. dakikada sağ kanattan Koray Altınay’ın ortasında ceza sahası içinde Appindangoye kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

85. dakikada Gradel’in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hüseyin’in solundan ağlara gitti. 2-4

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Selahattin Altay xx

RH. Bandırmaspor: Hüseyin Koç xx, Cüneyt Köz xx, Lokman Gör x, Alpay Koldaş x (Dos Santos dk. 46 x), Mehmet Özcan xx (Kerim Avcı dk. 83 ?), Landel xxx, Doğan Can Dava xxx (Mulumba dk. 46 xx), Pucko xx( Keny dk. 46 xx), Osmajic x, Levent Ayçiçek xx, Süleyman Luş xx (Caner Cavlan dk.77 xx )

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Erdem Çakaltarla, Berke Görgün, Hüseyin Eşkol, Jacob Adeede

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

DG. Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Appindangoye xx, Camara xx, Koray Altınay xx (Caner Osmanpaşa dk. 90 x), Ziya Erdal xx, Cofie xx, Jorge Felix xx (Kerem Atakan Kesgin dk. 58 x), Faycal Farj xx (Goutas dk 90+2 x), Gradel xxx, Kayode xx (Sefa Yılmaz dk 90 xx ), Pedro Henrique xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 58 x)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gradel (dk. 2, 45+3 ve 85), Appindangoye (dk. 79) (Sivasspor), Levent (dk. 34), Michel Landel (dk. 54) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Lokan Gör (dk. 24) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Cofie, Koray Altınay, Kerem Atakan (Sivasspor), Remi Mulumba, Gökhan Değirmenci (Bandırmaspor)

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