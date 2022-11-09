Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Karacabey Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-0 mağlup etti ve tur atladı.

Maçtan dakikalar

47. dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde yaşanan karabolde topu önünde bulan Muhammed Hikmet Ertürk, topu ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada Bandırmaspor’da Holownia rakip ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Feridun Daldaş penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Atabey Çiçek’in vuruşu kaleci Hüseyin Arslan’da kaldı.

82. dakikada ani gelişen Karabey atağında sol kanattan gelen pası iyi değerlendiren Mustafa Diler, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa topu düzgün bir vuruşla kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

86. dakikada kaleciden dönen topu iyi takip eden Uğur Mustafa Türk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Feridun Daldaş xx, Muratcan Ilgaz xx, Vedat Bora xx

Bandırmaspor: Hüseyin Koç xx, Oğuz Kağan Güçtekin xx, Manos xx (Atabey Çiçek dk. 55 xx), Tshibangu xx, (Sedat Şahintürk dk. 67 xx), Holownia xx, Levent Ayçiçek xx, Alpay Koldaş xx, Mehmet Özcan xx (Mustafa Saymak dk. 76 xx), Camara xx (Okan Alkan Dk.55 xx), Emir Şenocak xx (Kerim Avcı dk. 55 xx), Emre Batuhan Adıgüzel xx

Yedekler: Erdem Çakaltarla, Arda Akbulut, Koutroumbis, Caner Cavlun, İsmet Eren

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan xx, Yusuf Erdem Gümüş xx, Ahmet Eren xx(Onur Karakabak dk. 80 ?), İlke Nelik xx, Tuğay Adamcıl xx (Ömer Kuşan dk. 70 xx), Ata Kurtuluş xx (Uğur Mustafa Türk dk. 70 xx), Muhammet Yeşil xx, Abdullah Balıkçı xx (Berke Özgün dk. 88 ?) Erdem Dikbasan xx (Arda Yılmaztürk dk. 80 ?) Muhammed Himmet Ertürk xxx, Mustafa Diler xxx

Yedekler: Miraçcan Yavuz, Caner Koca, Vedat Bora, Kadir Turhan, Devrim Taşkaya

Teknik Direktör: Kadir Çattık

Goller: Muhammed Ertürk (dk. 47), Mustafa Diler (dk. 82), Uğur Mustafa Türk (dk. 87) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Camara, Kerim Avcı, Mustafa Saymak, Holownia (Bandırmaspor), Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Eren (Karacabey Belediyespor)