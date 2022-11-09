Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 - Bulvarspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bulvarspor’u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bulvarspor’u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Egemen Savran xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör xx, Muhammed Emin Sarıkaya xx, Mikail Okyar xx (Canberk Han dk. 85 ?), Haşim Arda Sarman xx, Bekir Karadeniz xx, Aykut Çeviker xx, Abdullah Aydın xx (İsmail Onur Kalkan dk. 75 x), Mara xx (Bardhi dk. 60 xx), Babei xx, Camara xx (Melih İnan dk. 60 xx), Balaj xx (Halil Fatih Açıkgöz dk. 85 ?)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Bulvarspor: Muhammet Ali Elagöz xx, Oğuzcan Çalışkan xx, Furkan Çetinkaya xx, Sarp Tenim xx, Ferhat Şenses xx, Abdülkerim Canlı xx, Adem Arif Akşit xx (Kadir Fazlıoğlu dk. 65 xx), Ömer Karahan xx, Halil Can Ayan xx (Oktay Demircan dk. 78 x), Barışcan Tay xx (Görkem Güven dk. 46 xx), Osman Arslantaş xx (Mehmet Refik Can dk. 28 xx)
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Muhammet Miraç Toklu, Yunus Emre Gürsu,
Teknik Direktör: Rafet Önür
Goller: Babei (dk. 8 ve 41), Melih İnan (dk. 63), Balaj dk. (dk. 81) (Keçiörengücü), Mehmet Refik Can (dk. 47 ve 87) (Pazarspor)