Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 - Sapanca Gençlikspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sapanca Gençlikspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Kenan Özcan xx, Hasan Erdoğan xx

Altınordu: Serhat Öztaşdelen xx, Yusuf Arslan xx, Alperen Selvi xx, Furkan Metin xx (Hasan Berat Kayalı dk. 61 x), Yusuf Can Esendemir xx (Mustafa Kocabaş dk. 46 x), Muzaffer Kocaer xxx, Emre Oymak x (Abdullah Soğucak dk. 27 xx), Yusuf Talga xx (Emircan Gürlük dk. 74 x), Sami Satılmış x (Furkan Yöntem dk. 61 x), Gökberk Efe xxx, Murat Ablay xx

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Rahmi Salih Kaya, Metehan Yılmaz

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Sapanca Gençlikspor: Oğuzhan Dertli x, İsmail Bakkal x (Vedat Saygı dk. 63 x), Muhammed Emin Ergin x (Habib Biçer dk. 46 x), Berat Çetinkaya xx, Eren Koşkun xx, İsa Güler x (Doğukan Taş dk. 70 x), Ali Helvacı xx, Bozan Uymaz x (Berkay Caymaz dk. 63 x), Hakan Taşdelen x (Talha Bulut dk. 54 x), Mehmet Avcı xx, Muhammed Pehlivan xx

Yedekler: Gökhan Açıkgöz, Batuhan Halil

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Goller: Gökberk Efe (dk. 38 ve 64), Muzaffer Kocaer (dk. 52 ve 66), Yusuf Talga (dk. 68) (Altınordu)

Sarı kartlar: Ali Helvacı, Mehmet Avcı (Sapanca Gençlikspor), Alperen Selvi (Altınordu)