Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 3 - Eyüpspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Eyüpspor ile normal sürede 2-2 berabere kaldı. Uzatmalara giden maçta 3-2’lik skorla sahadan galip ayrılan ev sahibi ekip adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan Eyüpspor’lu Ahmed Ildız’ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Mete Kaan Demir topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Ahmed Ildız’ın pasında topla buluşan Umut Bulut’un şutunu kaleci Runnarsson kurtardı.

32. dakikada Alanyaspor’dan Candeias’ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Cavaleiro’nun şutunu kaleci Emrullah kurtardı.

42. dakikada Bülent Uzun’un ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu Mete Kaan Demir’in şutunu kaleci Runnarsson kornere çeldi.

54. dakikada Mete Kaan Demir’in ceza sahası içerisinde topun eline çarpması sonucu Alanyaspor’un kazandığı penaltı atışında Ahmed Hassan şutu yan direğe çarparak dışarı çıktı.

62. dakikada sol kanattan Pereira’nın ortasında kafa vuruşu yapan Zinedine Ferhat topu ağlarla buluşturdu. 1-1

76. dakikada Alanyaspor’da Doumbia’nın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Ahmed Hassan bir kez daha topu dışarı gönderdi.

81. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Zinedine Ferhat’ın ceza sahasına ortasında topa kayarak vuran Ahmed Hassan topu ağlarla buluşturdu. 2-1

86. dakikada Eyüpspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Taşkın İlter’in şutu fileleri havalandırdı. 2-2

113. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası içine doğru savunma arkasına attığı topu düzgün kontrol eden Doumbia soğukkanlı vuruşuyla kaleci Emrullah’ı mağlup ederek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Hakan Karabalcık xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Alanyaspor: Runarsson xx, Balkovec xx, Fer xx, Fatih Aksoy xx, Umut Güneş xx (Doubia dk. 71 xx), Lusamba xx (Eduardo dk. 91 ?), Yusuf Özdemir xxx (Ferhat dk. 58 xxx), Candeias xx (Pereira dk. 58 xx), Cavaleiro xxx (Oğuz Aydın dk. 58 xx), Efecan Karaca xxx, Ahmed Hassan x

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Erencan Yardımcı, Efkan Bekiroğlu, Çağan Kayra Erciyas

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Eyüpspor: Emrullah Şalk xxx, Berkan Emir xx, Fethi Özer xx, Bülent Uzun xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Erdem Gökçe dk. 79 xx), Badji xx (İbrahim Akdağ dk. 46 xx), Taşkın İlter xxx, Dibba xx (Arda Yumurtacı dk. 99 ?), Ahmed Ildız xx, Mete Kaan Demir xxx (Sekidika dk. 67 xx), Umut Bulut xx (Babel dk. 79 xx)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Berkay Doğan, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya,

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Mete Kaan Demir (dk. 9), Taşkın İlter (86) (Eyüpspor), Ferhat (dk. 62) Ahmed Hassan (dk. 81), Doumbia (dk. 113) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Pereira, Oğuz Aydın (Alanyaspor), İbrahim Akdağ (Eyüpspor)