Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray’a 2-1’lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray aldığı galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca’nın pasıyla Eduardo topu gerisindeki Umut Güneş’e verdi. Ceza sahası dışından Umut Güneş’in sert şutu az farkla auta gitti.

67. dakikada Balkovec’in sağ kanata doğru uzun pasıyla Candeias buluştu. Candeias’ın pasıyla buluşan Cavaleiro meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

79. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın sert şutunu kaleci Runarsson taça çeldi.

81. dakikada Candeias’ın ortasında Ahmed Hassan’ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

89. dakikada Lusamba’nın ceza sahası içine açtığı ortada savunmadan seken topa Oğuz Aydın vole ile vururken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+10. dakikada Van Aanhlot’un ceza sahası içine pasını Balkovec kornere çeldi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ekrem Kan xx, Samet Çiçek xx

Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih Aksoy xx (Fer dk. 46 xx), Furkan Bayır xx, Balkovec xx, Yusuf Özdemir xx, Lusamba xxx, Umut Güneş xx, Efkan Bekiroğlu xx (Ahmed Hassan dk. 76 xx), Zinedine Ferhat xx (Candeias dk. 60 xx), Efecan Karaca xx (Cavaleiro dk. 60 xx), Eduardo xx (Oğuz Aydın dk. 60 xx)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, , Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Galatasaray: Okan Kocuk xx, Dubois xx, Nelsonn xxx, Emin Bayram xx, Emre Taşdemir xx (Abdülkerim Bardakcı dk. 86 ?), Midtsjö xx (Van Aanholt dk. 86 ?), Berkan Kutlu xx, Yunus Akgün xx, Mertens xxxx (Torreira dk. 73 xx), Rashica xx (Barış Alper Yılmaz dk. 73 xx), Gomis xx (Icardi dk. 64 xx)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Özgür Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Nelsson (dk. 16), Mertens (dk. 38) (Galatasaray) Cavaleiro (dk. 67) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Eduardo (Alanyaspor), Dubois, Okan Kocuk (Galatasaray)