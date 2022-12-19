Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda toplam 16 karşılaşma yarın, 21 Aralık Çarşamba ve 22 Aralık Perşembe günü tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Fenerbahçe, yarın saat 21.00’de İstanbulspor’u ağırlayacak. Beşiktaş da 21 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de evinde Şanlıurfaspor’la mücadele edecek. Galatasaray ise Ankara Keçiörengücü’nü 22 Aralık Perşembe günü konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda program şöyle:

Yarın

13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor

13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor

15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor

17.00 Antalyaspor - Manisa FK

19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

21 Aralık Çarşamba

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor

15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor

17.00 Alanyaspor - Eyüpspor

19.00 Trabzonspor - Samsunspor

21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

22 Aralık Perşembe

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

15.00 Konyaspor - Bodrumspor

17.00 Gaziantep FK - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü