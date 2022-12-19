Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda toplam 16 karşılaşma yarın, 21 Aralık Çarşamba ve 22 Aralık Perşembe günü tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Fenerbahçe, yarın saat 21.00’de İstanbulspor’u ağırlayacak. Beşiktaş da 21 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de evinde Şanlıurfaspor’la mücadele edecek. Galatasaray ise Ankara Keçiörengücü’nü 22 Aralık Perşembe günü konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda program şöyle:
Yarın
13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor
13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor
15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor
17.00 Antalyaspor - Manisa FK
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
21 Aralık Çarşamba
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor
22 Aralık Perşembe
13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü