Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Gençlerbirliği:1 - Kırşehir Belediye Spor:0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Gençlerbirliği, Kırşehir Belediye Spor’u 1-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Kırşehir Belediye Spor ise kupaya veda etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Uygar Bebek xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Batuhan Kolak xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Kadir Enes Kıra dk. 80 x), Arda Kızıldağ xx, Furman xx (Sefa Yılmaz dk. 64 x), Soner Dikmen xxx, İlker Karakaş xx (Baran Başyiğit dk. 85 ?), Sami Gökhan Altıparmak xx, Ömürcan Artan xx (Hasanalp Birken dk. 85 ?), Abdullah Şahindere xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Rahmetullah Berişbek dk. 64 x), Murat Yıldırım xx

Yedekler: Atalay Gökçe, Seyit Ali Kahya, Emir Ortakaya, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Kırşehir Belediye Spor: Denir Çınar xx, Erbay Eker xx, Nuri Melih Mursal xx, Bilal Gülden xx (Mehmet Fatih Bayat dk. 74 x), Abdülkadir Akyıldız xx, Sabit Hakan Yılmaz xx (Serhat Mermer dk. 64 x), Gökay Iravul xx, Furkan Polat xx (Muhammet Apuhan dk. 74 x), İsmail Düzgün xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Onur Karakabak xx

Yedekler: Tarık Emre Arslan, Volkan Altınsoy

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Gol: Soner Dikmen (dk. 61) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Bilal Gülden, Abdülkadir Akyıldız (Kırşehir Belediye Spor)