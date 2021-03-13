Zidane açıkladı: Ronaldo Madrid'e dönecek mi

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmesi sonucu Ronaldo için çıkan Real Madrid iddialarına Zidane yanıt verdi.

Teknik adam, takımının eski efsanesi Ronaldo hakkında övgüyle bahsederken geri dönüp dönmeyeceği konusunda da şunları söyledi:

"Onun kim olduğunu, neler yaptığını ve Ronaldo'yu ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Real Madrid formasıyla tarih yazdı. Ronaldo müthiş bir futbolcu. Şu anda Juventus forması giyiyor. Buna saygı duymak zorundayım ve bu yüzden bu konu hakkında bir açıklama yapamam."

Portekizli efsanenin Juventus ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2022 tarihinde sona eriyor.