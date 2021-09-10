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Zeynullah Türkay ve Efe Mustafa Çetin Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Bursaspor’dan orta saha oyuncusu Zeynullah Türkay ve Galatasaray’dan orta saha oyuncusu Efe Mustafa Çetin’i kadrosuna kattı.

Spor 10.09.2021, 13:24
Zeynullah Türkay ve Efe Mustafa Çetin Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Bursaspor’dan orta saha oyuncusu Zeynullah Türkay ve Galatasaray’dan orta saha oyuncusu Efe Mustafa Çetin’i kadrosuna kattı.


Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Bugün Bursaspor’dan orta saha oyuncusu Zeynullah Türkay ile 3 yıllık ve Galatasaray’dan orta saha oyuncusu Efe Mustafa Çetin ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.


Bursaspor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Zeynullah Türkay, geçen sezon Bursaspor U19 formasıyla 20 maça çıktı.


Galatasaray alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Efe Mustafa Çetin, geçen sezon Galatasaray U19 formasıyla 16 maça çıkarken, 2 de gol kaydetti.

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