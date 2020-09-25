Zeynep Yıldız masterlar şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı

AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı sporcumuz Zeynep Yıldız, katıldığı Masterlar Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre kadınlar yarışını 1:10.33 sürede tamamladı ve Türkiye rekoru kırarak göğsümüzü kabarttı.

Başarılı sporcumuz Yıldız, ayrıca katıldığı 400 metre kadınlar engelli, 100 metre kadınlar ve 200 metre kadınlar yarışlarında da birincilik elde ederek kürsüye çıkmaya hak kazandı.

Masterlar Türkiye Atletizm Şampiyonası, 19 ve 20 Eylül 2020 tarihlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Zeynep Yıldız, katıldığı Masterlar Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre kadınlar engelli yarışında 40 yaş grubunda bu branşı tamamlayan ilk kadın sporcu oldu. Başarılı sporcumuz, katıldığı 400 metre kadınlar engelli, 100 metre kadınlar, 400 metre kadınlar ve 200 metre kadınlar kategori yarışlarının hepsinde birincilik elde ederek bizlere büyük sevinç yaşattı.

Balkan Rekoru Kırmıştı

3 çocuk annesi olan sporcumuz Zeynep Yıldız, 2 ve 3 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Balkan Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 4x200 metre bayanlar bayrak yarışında Balkan ve Türkiye rekorunu kırmıştı.

Yıldız, yine 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde katıldığı Masterlar Salon Türkiye Şampiyonası’nda 4x200 metre 35 yaş üstü kadınlar bayrak yarışında Türkiye ve Balkan Rekoru kırarak bizleri gururlandırmıştı. Aynı yarışta yine 400 metre yarışında 35 yaş üstü kadınlarda Türkiye rekoru kırarak birincilik elde etmişti.

Başarılı sporcumuz Zeynep Yıldız'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.