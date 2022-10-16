Zeynep Sönmez, Bulgaristan’da şampiyon oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan’da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası’nda şampiyonluğu elde etti.

Bulgaristan’da düzenlenen W25 Santa Marina Cup finalinde milli tenisçi Zeynep Sönmez, 1 numaralı seri başı Darya Astakhova ile karşılaştı. Rakibini 7-5 ve 6-4 yenen Zeynep, toplamda üçüncü W25 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.