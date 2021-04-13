Zenit çeyrek finalde

Turkish Airlines EuroLeague'de play-off turuna katılma hakkı elde eden son takım, normal sezondaki son maçında Panathinaikos'u deviren Zenit oldu.

Saint Petersburg şehrindeki Yubileyny Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, ilk periyodu 26-22 önde geçen Zenit, devreyi de 47-40 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açarak son periyoda 76-60 önde giren Rus ekibi, karşılaşmadan da 112-83 galip ayrıldı. Zenit bu galibiyetle sezonu 8. sırada tamamladı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Zenit'te Kevin Pangos 33 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

EuroLeague'de eşleşmeler şu şekilde oluştu:

(1) Barcelona- (8) Zenit

(2) CSKA Moskova- (7) Fenerbahçe Beko

(3) Anadolu Efes- (6) Real Madrid

(4) Olimpia Milano- (5) Bayern Münih

(Maçkolik)