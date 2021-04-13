banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var

Zenit çeyrek finalde

Erteleme maçında Rusya ekibi Zenit, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 112-83 mağlup ederek play-off çeyrek final turuna yükselen son takım oldu.

Spor 13.04.2021, 10:31
8
Zenit çeyrek finalde

Turkish Airlines EuroLeague'de play-off turuna katılma hakkı elde eden son takım, normal sezondaki son maçında Panathinaikos'u deviren Zenit oldu. 

Saint Petersburg şehrindeki Yubileyny Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, ilk periyodu 26-22 önde geçen Zenit, devreyi de 47-40 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açarak son periyoda 76-60 önde giren Rus ekibi, karşılaşmadan da 112-83 galip ayrıldı. Zenit bu galibiyetle sezonu 8. sırada tamamladı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Zenit'te Kevin Pangos 33 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

EuroLeague'de eşleşmeler şu şekilde oluştu:

(1) Barcelona- (8) Zenit

(2) CSKA Moskova- (7) Fenerbahçe Beko

(3) Anadolu Efes- (6) Real Madrid

(4) Olimpia Milano- (5) Bayern Münih

(Maçkolik)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
açık