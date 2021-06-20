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Zelal Şengür, Özbekistan’da altın madalya aldı

Elazığlı milli kick boksör Zelal Şengür, Özbekistan’da katıldığı turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Spor 20.06.2021, 15:04
Zelal Şengür, Özbekistan’da altın madalya aldı

Milli kick boksör Zelal Şengür, Özbekistan’dan altın madalyayla döndü. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Kick Boks Turnuvası’na antrenörü Abdullah Alan ile birlikte katılan milli sporcu, 56 kilo K1 sıkletinde finalde Özbekistanlı rakibi Odiljon Qizi Dilnoza’yı yenerek şampiyon oldu.


Zelal’i aldığı başarıdan dolayı tebrik eden Milli Takım Antrenörü Abdullah Alan, "Bu organizasyona en iyi şekilde hazırlanmıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık. İnşallah Zelal bundan sonrası için de hem Elazığ, hem de ülkemize önemli dereceler kazandıracaktır. Organizasyona katılan tüm Milli sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.

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