Zeki Yavru Samsunspor’da

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, son olarak Giresunspor forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Yavru, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig hedefiyle yeni sezona girmeye hazırlanan Samsunspor, transfer dönemindeki 15. transferini kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Hoş geldin Zeki Yavru. Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Zeki Yavru, geçen yıl Giresunspor forması ile Süper Lig’de çıktığı 31 maçta 2 asist yapma başarısı göstermişti.