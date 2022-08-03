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Zeki Yavru Samsunspor’da
SAMSUN (İHA) – Samsunspor, son olarak Giresunspor forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Yavru, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Spor 03.08.2022, 23:16
SAMSUN (İHA) – Samsunspor, son olarak Giresunspor forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Yavru, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Süper Lig hedefiyle yeni sezona girmeye hazırlanan Samsunspor, transfer dönemindeki 15. transferini kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Hoş geldin Zeki Yavru. Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.
Zeki Yavru, geçen yıl Giresunspor forması ile Süper Lig’de çıktığı 31 maçta 2 asist yapma başarısı göstermişti.