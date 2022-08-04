Zeki Yavru, Samsunspor’da

Samsunspor Kulübü, savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübü’nde transferle ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır” denildi.

Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan da hazır bulundu.