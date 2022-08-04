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Zeki Yavru, Samsunspor’da

Samsunspor Kulübü, savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 04.08.2022, 13:12
Zeki Yavru, Samsunspor’da

Samsunspor Kulübü, savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübü’nde transferle ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır” denildi.

Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan da hazır bulundu.

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