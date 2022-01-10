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Zeki Murat Göle: ”Taraftarlarımızdan özür diliyorum”

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, oynadıkları futbol ve aldıkları mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür diledi.

Spor 10.01.2022, 22:38 10.01.2022, 22:46
Zeki Murat Göle: ”Taraftarlarımızdan özür diliyorum”

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, oynadıkları futbol ve aldıkları mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür diledi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, sözlerine taraftarlardan özür dileyerek başladı. Göle, ”Bu durumda olmayı hak etmiyorlar. İlk 35 dakika istediğimiz oyunu oynadığımız, taraftarı arkamıza alıp coşkulu şekilde pozisyonda bulduğumuz ve akabinde penaltı pozisyonu ve gol. 35. dakikadan sonraki oyunsa Fenerbahçe’ye yakışmayan, felsefesine uymayan bir oyun oldu. Çok erken bir gol yedik. Penaltıdan sonra oyun disiplininden koptuk. Oyuncular duygularıyla oynadılar. İkinci yarı öncesi içeride bazı konuşmalarımız oldu. İyi başlamak istiyorduk ama 2 dakika olmadan ikinci golü yedik. Git gele dönen bir oyun oldu ve rakibin işine geldi. Sonuç olarak tekrar ben kendi adıma taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bütün sezonun genelinde değerlendirmek lazım istediğimiz bir sezon geçmiyor. Bazen tekrar yukarıyı yakaladık sonra yine düşüş oldu. Taraftarlarımız şampiyonluk istiyor bunun baskısı var oyuncular üzerinde. Geriye düştükçe toparlanmak zor oluyor” dedi.

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