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Zeki Çelik koronavirüsü atlattı

Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattı.

Spor 09.04.2021, 10:33
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Zeki Çelik koronavirüsü atlattı

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 32. haftasında yarın Metz ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Zeki Çelik'in Türkiye'den döndüğünü ve test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Milli futbolcunun maç kadrosunda yer alacağını kaydeden Galtier, ikinci kez koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı'nın da test sonuçlarının negatif çıkması halinde gelecek hafta kadroya girebileceğini belirtti.

(Maçkolik)

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