Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde

Fransa Ligue 1'de Lille, Türk yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor.

Fransız ekibi, ligde Nice ile oynadığı maçtan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 galip ayrılmayı başarmıştı.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, haftanın en iyi 11'ini belirledi.

ZEKİ ÇELİK HAFTANIN 11’İNDE

Ligue 1'de haftanın en iyi 11'ine Zeki Çelik de seçildi. Listede Lille'den Reinildo ve Soumare de yer aldı.

Lille'in ligde oynadığı son 4 maçta attığı 8 golün 8'inde de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol ya da asist katkısı yaptı.

Bu süreçte Burak Yılmaz 4 gol atarken, 1 asist yaptı. Zeki Çelik ise 2 kez ağları havalandırdı ve 1 de asist yaptı.

(Ensonhaber)