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Zeki Çelik de pozitif!

Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Spor 02.04.2021, 15:02
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Zeki Çelik de pozitif!

Milli Takım’dan dönen oyuncuların koronavirüs testleri pozitif çıkmaya devam ediyor.

ZEKİ ÇELİK DE POZİTİF

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Zeki Çelik'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

"BU HAFTA FORMA GİYEMEYECEK"

Christophe Galtier, "Zeki Çelik koronavirüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı.

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