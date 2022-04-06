Zehra Güneş: "Türkiye’yi çok iyi yerlerde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

VakıfBank’ın başarılı voleybolcusu Zehra Güneş, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacakları Imoco Conegliano için, "Imoco ile oynadığımız her maç kıyasıya mücadeleyle geçiyor. Türkiye’yi çok iyi yerlerde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, son sayıya kadar mücadele edeceğiz" dedi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde 3-1’in rövanşında Fenerbahçe’ye 3-0 yenilmesine rağmen altın set sonucunda finale çıktı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan VakıfBank’ın başarılısı oyuncusu Zehra Güneş, "Her şeyi bu maç belirliyordu. Fenerbahçe bugün sahada muhteşem bir voleybol oynadı. Biz ilk set oyuna giremedik, onların üstünü oyunu yüzünden. 3. sette onlara biraz daha ayak uydurmaya başladık ama önemli olan altın setti. Bu kadar mental seviye düştükten sonra, 3-0 yenildikten sonra, altın sete bu şekilde girmek, bu şekilde çevirmek, gerçekten herkesin yapamayacağı bir iş. Biz bunu bugün takım olarak çok iyi başardık. bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Finaldeki rakipleri İtalyan takımı Imoco Conegliano hakkında da konuşan Güneş, "Imoco ile oynadığımız her maç kıyasıya mücadeleyle geçiyor. Çok güzel bir voleybol izleteceğimizi düşünüyorum. Türkiye’yi çok iyi yerlerde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, son sayıya kadar mücadele edeceğiz. Umarım kazanan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.