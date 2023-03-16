Zehra Demirhan, bronz madalya kazandı

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda mücadele eden Zehra Demirhan, Polonyalı Amanda Tomczyk’i 6-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Zehra Demirhan eleme turunda Ukraynalı Snizhana Onufriieva’yı 10-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fin Taru Marketta Vainionpaea’yı 3-0’lık skorla eleyen Zehra yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Fransız Emma Solange Irne Luttenauer’e 8-0 yenilerek bronz madalya mücadelesine çıkma hakkı elde etti. Zehra bronz madalya mücadelesinde, repesajdan gelen Polonyalı Amanda Tomczyk’i 6-1 mağlup ederek Avrupa 3’üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.