Zayıflamak için girdiği salondan şampiyon olarak çıktı

Kastamonu’da babası tarafından kilolarından kurtulması spor salonuna yazılarak Muay Thai branşında eğitimler almaya başlayan 13 yaşındaki Baran Kulakoğlu, katıldığı ilk turnuvada Türkiye Şampiyonu, ardından katıldığı uluslararası şampiyonada ise Dünya ikincisi oldu.

Kastamonu’da yaşayan 13 yayındaki Baran Kulakoğlu, 10 yaşında iken babası tarafından yaşına göre fazla olan kilolarından kurtulması ve zayıflaması için bir spor salonuna gönderildi. Azerbaycan Milli Takım Antrenörü de olan Eldar Elizade, ilk başlarda Baran’ın zayıflaması için bir takım programlar uyguladı ve Baran 75 kilodan 60 kiloya düşerek 15 kilo verdi. Hocası Eldar Elizade, zayıflamak için spora başlayan Baran Kulakoğlu’nun yeteneği görerek, Muay Thai’de devam etmesi yönünde telkinde bulundu. Bunun üzerine çalışmalarına aralıksız devam eden Baran Kulakoğlu, ilk defa katıldığı müsabakalarda Türkiye Şampiyonu oldu. 2019 yılında Antalya’da düzenlenen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için Bilecik’te düzenlenen müsabakalarda kota alan Baran Kulakoğlu, Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası’nda Kazak rakibine yenilerek Dünya ikincisi oldu.

Eldar Elizade: “Zayıflamak için başladığı sporda Baran, tecrübe eksikliğinden dolayı Dünya ikincisi oldu”

7 yıldır Kastamonu’da ikamet ettiğini söyleyen Azerbaycan Milli Takım Antrenörü de olan Eldar Elizade, Kastamonu’da bulunduğu süre zarfında spor ile çocukları kavuşturduğuna dikkat çekerek, “Baran, çalıştığı dönemde çok yükleme yapamıyorduk. Sporcumuzun kilosu fazlaydı. Boyundan dolayı da biraz kilo vermemiz zor oluyordu. Çocuklarda kilo vermek biraz problemli oluyor. Baran, spora başladığında 75 kiloydu. Şu anda 60 kiloda. Dünya Şampiyonasına 58 kiloda katılmıştı. 58 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak kota almıştı. Bu sayede Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazanmıştı. Sporcum çok azimli ve çok istekliydi. Bu yaştaki bir çocuğun bu kadar kilo vererek böyle bir yol kat etmesi çok zor bir süreçti. Bu süreci sporcum çok iyi değerlendirdi. Kendisi Antalya’da düzenlenen Dünya Şampiyonasında 58 kiloda ülkemizi temsil etmiştir. Final mazında Kazak sporcu ile mücadele etti. Aslında şampiyonluk çok yakında ama bizim sporcumuzun tecrübesi diğer sporculardan düşük olduğundan dolayı tecrübe eksikliğinden dolayı çok az bir puan ile final maçını kaybetti” dedi.

“Baran, kulübümüzün iyi bir üyesi oldu”

Baran Kulakoğlu’nun babasına boks dersi verdiğini ve bu şekilde tanıştıklarını ifade eden Elizade, “Babası bir gün bende kilolu bir tane aslan var dedi. Getir bakalım bir kere dedim ama fazla kilosu vardı, ilk gördüğümüzde şaşırmıştım. İlk tanıştığımızda Baran bana ben spor yaptım, beni hemen dövüştür demişti. Hırs vardı kendisinde. Hırsı başarısına büyük yardımı oldu ve çıktığı maçlarda pes etmiyordu, devam ediyordu. Bu şekilde babasına bu çocuğu ver bana, ben bunu yetiştireyim dedim. Böylelikle Baran, ailemize katılmış oldu. Kulübümüzün iyi bir üyesi oldu” diye konuştu.

Baran Kulakoğlu: “Yaz mevsiminde yapılacak olan maçlara hazırlanıyorum”

Spor salonuna kilo vermek için başladığını belirten 13 yaşındaki Baran Kulakoğlu ise, “Babam, beni bu spor salonuna kilo vermem için göndermişti. Erdal hocam sağ olsun elimden tutup beni Muay Thai sporuna yönlendirdi. İlk sene Muay Thai branşında Türkiye şampiyonluğum oldu. Ondan sonra Bilecik’te seçmeler oldu. Bilecik’teki maçımı da yenerek Dünya Şampiyonasına kota kazandım. Dünya Şampiyonasında da Kazak rakibime yenilerek ikinci oldum. Şimdi yine Muay Thai maçları var yaz mevsiminde. Wushu maçlarımızda olacak, şimdi bu maçlara hazırlanıyoruz” şekline konuştu.

“Spor sayesinde 15 kilo verdim, hem şampiyon oldum hem sağlığıma kavuştum”

Spora başladıktan sonra derslerinin daha da düzeldiğini anlatan Kulakoğlu, “Kendime güvenim geldi. Derslerimden daha yüksek notlar almaya başladım. Kilom çok fazlaydı. Kilo vererek sağlığıma kavuştum. Yaklaşık 1,5 yıldır spor yapıyordum. 75 kiloydum, şimdi 60 kiloya kadar düştüm. Sabah ve akşam idmanlar oluyor, bu sayede telefon ve bilgisayarla da aram kesildi” ifadelerini kulandı.