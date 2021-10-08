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Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem, Lyon yolcusu!

Galatasaray'ın zam teklifi yaptığı Kerem Aktürkoğlu, bu sözleşmeyi reddetmişti. Kerem'in Fransa'dan gelen teklifler sonra kafasının karıştığı aktarıldı. Nantes ve Lyon, genç kanat oyuncusu için nabız yokluyor. Kerem'in Lyon'un ilgisinden memnun olduğu ve Fransa'ya gitmek istediği aktarıldı.

Spor 08.10.2021, 17:34
Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem, Lyon yolcusu!

Sarı-Kırmızılılar, Kerem'i elde tutmakta güçlük çekecek. Alman ekibi Wolfsburg'un ardından iki Fransız ekibi daha Kerem'e talip oldu. Bu takımlar Nantes ve Lyon. Genç kanat oyuncusunun Lyon'a sıcak baktığı belirtildi.

Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem'in gönlü Fransa'da! Ocak ayında Lyon yolcusu

CANLI İZLEDİLER

Fanatik'in haberine göre; iki kulüp, Kerem'in her maçını canlı olarak izletti. Ocak ayında Milli futbolcu için yüksek bir bonservis teklifi yapılması bekleniyor.

AVRUPA'YI İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayali için Galatasaray'la sözleşmeyi uzatmaya yanaşmadı. Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euro civarı bir paraya Kerem'i satabilir.

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