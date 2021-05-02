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Zamalek: Galatasaray henüz Mostafa için ödeme yapmadı

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek'ten "bonservis" açıklaması geldi.

Spor 02.05.2021, 12:38
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Zamalek: Galatasaray henüz Mostafa için ödeme yapmadı

Zamalek Yöneticisi Tarek Hashish, Galatasaray'dan henüzMostafa Mohamed'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti henüz ödemediğini söyledi.

"DAHA ZAMANLARI VAR"

Mısır'da bir radyoda canlı yayına katılan Hashish,"Galatasaray'ın Mohamed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır, parayı ödemek için uzun bir zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce işlem tamamlanır" dedi.

Mostafa Mohamed'i 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan Galatasaray'ın, anlaşmasında satın alma opsiyonu yer alıyor.

SON ÖDEME İÇİN TARİH 31 ARALIK

Sarı-kırmızılı kulüp, öncelik opsiyonu31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolarlık bedeli Zamalek'in hesabına yatırması durumunda golcü oyuncunun bonservisini alabilecek.

23 yaşındaki Mısırlı oyuncu Galatasaray'da 12 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiye Kupası maçında da 1 golle oynadı.

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