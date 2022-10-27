Zajc golle döndü

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, 1 ay 28 gün sonra sarı-lacivertli formayla Rennes karşısında sahaya çıktı.

Fenerbahçe’nin Sloven orta sahası Miha Zajc, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes karşısında 61. dakikada oyuna girerek 1 ay 28 gün sonra formasına kavuştu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla beğeni kazanan Zajc, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formadan uzak kalmıştı. Son olarak 29 Ağustos’ta 11’de başladığı ve 1-0 kaybedilen Konyaspor müsabakasında forma giyen Zajc, Rennes maçının 61. dakikasında Arao’nun yerine oyuna dahil olurken, 82. dakikada da bir gol kaydetti.