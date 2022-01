Zafer Turan: “Maçın hakkı beraberlikti”

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Ankara Keçiörengücü beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, “Maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Sonuç olarak her iki takımın da sevindiği bir sonuç olmadı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan açıklamalarda bulundu. Turan, Keçiören deplasmanının zor olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Rakiplerimizin hepsi burada puan kaybetti. Keçiörengücü’nün farklı hedefleri olsa da çok iyi bir takımları var bunu biliyorduk. Maçtan önce söylediğimiz gibi mücadele gücü yüksek bir maç bekliyorduk nitekim de öyle oldu. Fazla üretken olamadı her iki takım da. Rakibimizin bir iki pozisyonu var ama onları da değerlendiremediler. Maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Sonuç olarak her iki takımın da sevindiği bir sonuç olmadı. Çünkü her iki takımın da hedefleri doğrultusunda 3 puana ihtiyacı vardı ama deplasmanda alınan 1 puan iyidir diye düşünüyoruz. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz.”