Zafer Turan: “Bu sonuçtan dolayı çok üzgünüm”

Balıkesirspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Eyüpspor’da Teknik Direktör Zafer Turan maçın ardından ligin ilk yarısında beklentilerinin 4-5 puan altında olduklarını söyleyerek alınan beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Balıkesirspor’u konuk eden Eyüpspor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken Teknik Direktör Zafer Turan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu maçın ardından söylenecek çok şeyin olmadığını belirten Zafer Turan, “Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Yukarısı şekilleniyor. Son 2 maçtır kazanabileceğimiz maçları berabere bitirdik. Oyunla ilgili söylenecek çok şey yok. Çok pozisyon bulduk, maçın hakimiyetini ele aldık, öne de geçtik. Ama beklemediğimiz dakikada golü yedik. Golü yemeden ikinci golü bulabilseydik çok farklı bir maç olacaktı. Çok üzgünüm. Beklediğimizin 4-5 puan altında ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarıda bunları telafi edebilecek gücümüz var. Sadece üzgünüz” açıklamasında bulundu.