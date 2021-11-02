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Yüzmede altın madalya
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda, Viktoria Zeynep Güneş kadınlar 400 metrede altın madalya kazandı.
Spor 02.11.2021, 20:29
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda, Viktoria Zeynep Güneş kadınlar 400 metrede altın madalya kazandı.
Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre bireysel karışık finalinde 4:30.45’lik derecesiyle altın madalya kazandı.