Yüzme Milli Takımı, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda madalya arıyor

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme girerek başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek. 16-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi, 8’i kadın, 9’u erkek toplam 17 milli yüzücü temsil edecek.

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentinde düzenlenecek şampiyonaya Etihad Arena ev sahipliği yapacak. Aralarında 44 dünya şampiyonunun da yer aldığı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 998 sporcu, altın madalyalara ulaşmak için havuza girecek. Şampiyonada Türkiye’yi, aralarında son Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Viktoria Zeynep Güneş’in de yer aldığı 8’i kadın, 9’u erkek toplam 17 kişilik sporcu kafilesi temsil edecek.

15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor:

KADIN YÜZÜCÜLER

Viktoria Zeynep Güneş

Ekaterina Avramova

Beril Böcekler

Deniz Ertan

Merve Tuncel

Defne Taçyıldız

Nida Eliz Üstündağ

Selen Özbilen

ERKEK YÜZÜCÜLER

Doruk Tekin

Berke Saka

Emre Sakçı

Rasim Oğulcan Gör

Efe Turan

Berkay Emre Öğretir

Metin Aydın

Baturalp Ünlü

Mert Kılavuz