banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı

Yusuf Yazıcı’dan Bursasporlu Çağatay Yılmaz’a tebrik mesajı

Bursaspor’un Eskişehirspor’u 5-1 yendiği maçta son golü kaydeden Çağatay Yılmaz, mutluluğunu Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın klasikleşmiş sevinci ile yaşadı. Yusuf da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, genç oyuncuya, “Yolun açık olsun kardeşim” dedi.

Spor 02.05.2021, 10:18
5
Yusuf Yazıcı’dan Bursasporlu Çağatay Yılmaz’a tebrik mesajı

Bursaspor’un Eskişehirspor’u 5-1 yendiği maçta son golü kaydeden Çağatay Yılmaz, mutluluğunu Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın klasikleşmiş sevinci ile yaşadı. Yusuf da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, genç oyuncuya, “Yolun açık olsun kardeşim” dedi.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Eskişehirspor’u 5-1 mağlup eden Bursaspor’da genç oyuncu Çağatay Yılmaz dikkat çeken bir gol sevincine imza attı. Takımının beşinci golünü kaydeden 21 yaşındaki isim, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın gol sevincinin aynısını yaptı. Yusuf Yazıcı da bu duruma kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Çağatay’ın fotoğrafını paylaşarak, altına “Yolun açık olsun kardeşim” notunu düştü. Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın bu paylaşımı Bursaspor camiası tarafından da beğeni ile karşılandı.
Yorumlar (0)
24°
açık