Yusuf Karabulut: "Kupayı almak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Karabulut, Ziraat Türkiye Kupası’nı almak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kura çekiminde Yeni Malatyaspor, Uşakspor ile eşleşti. Basın mensuplarına kurayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Karabulut, "Ağrıspor maçını güzel bitirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu değerli kupayı almak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gerek Süper Lig’de, gerek 1. Lig’de gerekse de diğer liglerde ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Biz taraftarımızla birlikte, tüm yönetimimiz elimizden geldiği kadar bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. İnşallah TFF ve diğer kuruluşlar da bizlere gerekli desteği verdiğinde futbol adına birçok başarıyı elde edeceğimize inanıyoruz. Bu anlamda Türkiye Kupası’nın değeri büyük. Tüm takımlarla mücadele etmek, bu ruhu yaşamak çok önemli. Bundan sonraki süreçte bu başarıların devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.