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Yusuf Erdoğan Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, Trabzonspor’da forma giyen Yusuf Erdoğan’ı renklerine kattı.

Spor 16.01.2023, 20:24
Yusuf Erdoğan Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, Trabzonspor’da forma giyen Yusuf Erdoğan’ı renklerine kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor forma giyen 30 yaşındaki Yusuf Erdoğan’ı renklerine kattı. Adana Demirspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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