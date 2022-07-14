Yusuf Emre Gültekin, Samsunspor’da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin’i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlılardan transfer hakkında yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig’de Ümraniyespor forması ile şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.