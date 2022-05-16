Yunus Akgün, Galatasaray’a karşı oynadığı maçlarda 3 gol attı

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 9. dakikasında 1-0 geriye düştü. Adana ekibinin golünü sarı-kırmızılılardan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunus Akgün kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra sevinmedi. Galatasaraylı taraftarlar da genç futbolcuyu alkışladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana’da oynanan ve Adana Demirspor’un 2-0 kazandığı mücadelede de 2 golü Yunus Akgün atmıştı.

Genç futbolcu attığı bu golle bu sezon 8’i lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam gol sayısını 9’a çıkardı.