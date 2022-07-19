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Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu

Yunanistan’da düzenlenen Seçek Yağlı Güreşleri’nde Trakya Birlik Spor Kulübü pehlivanı Yusuf Kaflı birinci olarak altın kemerin sahibi oldu.

Spor 19.07.2022, 18:30 19.07.2022, 18:43
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu

Yunanistan’da düzenlenen Seçek Yağlı Güreşleri’nde Trakya Birlik Spor Kulübü pehlivanı Yusuf Kaflı birinci olarak altın kemerin sahibi oldu.

Yunanistan’da düzenlenen 2022 Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde Mehrikoz Köyü futbol sahasında düzenlenen üç günlük tarihi etkinliklere ve güreş müsabakalarına Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan ve Makedonya’dan güreşçilerin katıldığı başpehlivanlık mücadelesini Trakya Birlik Spor Kulübü pehlivanı Yusuf Kaflı kazanarak altın kemerin sahibi oldu. Ayrıca Trakya Birlik Spor Kulübü sporcuları başaltı boyunda Emre Ayyıldız, büyük orta boyunda Tuğberk Koç bütün müsabakaları kazanarak birinci oldu.

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