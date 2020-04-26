Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Yunanistan’da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir

YUNANİSTAN'IN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDEN OLYMPİAKOS, KÜME DÜŞME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Yunanistan’da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir

YUNANİSTAN'IN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDEN OLYMPİAKOS, KÜME DÜŞME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

26 Nisan 2020 Pazar 11:36
1 Okunma
Yunanistan’da bahis şoku: Olympiakos küme düşürülebilir

Yunanistan’ın en önemli kulüplerinden Olympiakos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Kulübün sahibi Evangelos Marinakis’in de spor müsabakalarından ömür boyu men edilmesi gündemde. Evangelos Marinakis, aynı zamanda İngiltere kulüplerinden Nottingham Forest’ın da sahibi.

Yunanistan’da bahis soruşturması nedeniyle ülkenin en önemli kulüplerinden Olympiakos ve Atromitos, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Her iki kulüp ve 15 kişi, Yunanistan Futbol Federasyonu Davranış Kuralları’nın 27. maddesine göre, ’Bahis amaçlı olarak bir maçın sonucuna etki etmekle’ suçlanıyor. Yunanistan’da etik kurulunun iddiaları şimdi de yargı kuruluna iletildi. İddiaların odağındaki karşılaşma ise 2015 yılında Olympiakos’un Atromitos’a karşı 2-1 kazandığı mücadele. Sanıklar arasında Olympiakos’un sahibi Evangelos Marinakis, Yunanistan Futbol Federasyonu Eski Başykanı Giorgos Sarris ve Başkan Yardımcısı Aristidis Stathopoulos, federasyonun 3 eski üyesi, 6 eski hakem ve Atromitos Eski Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto bulunuyor. Pinto şu anda Porto’nun teknik direktörlüğünü yapıyor. Söz konusu karşılaşmada Olympiakos sahasında rakibini 2-1 mağlup ederken, takımın teknik direktörlüğünü ise, bir sonraki sezon Fenerbahçe’nin başına geçen Vitor Pereira yapıyordu. Olympiakos’un kadrosunda ise şu anda Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz ile geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Kostas Mitroglou vardı. Mitroglou, Olympiakos’un bu maçtaki ikinci golünü attı. Atromitos’ta ise, şu anda Göztepe’de forma giyen Napoleoni, oyuna sonradan dahil olan isimdi. Açılan soruşturmada Olympiakos’un sahibi Evangelos Marinakis suçlu bulunursa ömür boyu spordan men edilecek. Marikanis, ceza alması durumunda Nottingham Forest’taki kontrolünü de bırakmak zorunda kalacak. Öte yandan 4 Şubat 2015 tarihinde oynanan bu maçın ardından Atromitos Teknik Direktörü Ricardo sa Pinto’nun 5 Şubat 2015 tarihinde takımdan ayrılması da dikkat çeken bir başka nokta.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polonya’da ligler mayıs ayında başlayabilir
Polonya’da ligler mayıs ayında başlayabilir
Bin motosikletli gönüllünün yakıtı Aytemiz’den
Bin motosikletli gönüllünün yakıtı Aytemiz’den
Doğukan Sinik: “EMRE BELÖZOĞLU İLE AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTERİM"
Doğukan Sinik: “EMRE BELÖZOĞLU İLE AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTERİM"

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim